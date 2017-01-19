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Из Пензы в Горловку отправлен гуманитарный груз

18:43 | 19.01.2017 | Общество

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Гуманитарный груз в виде спецодежды, инструментов, запчастей и различных бытовых принадлежностей отправлен из Пензы в Горловку Донецкой народной республики вечером в четверг, 19 января.

Из Пензы в Горловку отправлен гуманитарный груз

Фото: Penza-gorod.ru

Его формированием занимался председатель пензенского областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

После переговоров с торговыми, промышленными, автотранспортными предприятиями и строительными организациями удалось собрать товары более чем на 900 тыс. рублей.

Как отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев во время отправки груза, мирному населению в период боевых действий особенно необходима помощь и поддержка.

Фото: Penza-gorod.ru

«Гуманитарные конвои стали своеобразной артерией, которая поддерживает жизнь граждан Луганской и Донецкой народных республик. Все необходимое для жизни отправляют со всей России. Не стала исключением и Пенза. Таким людям хочется помогать еще и потому, что даже в крайне сложное время они не сидят, сложа руки, а прилагают все усилия по восстановлению родного города. Сегодня мы отправляем не просто гуманитарную помощь, а воплощение нашей солидарности, сочувствия и поддержки людям, с которыми мы являемся одним народом», — сказал он.

После погрузки всех коробок в машину, мэр Пензы передал письмо и.о. главы администрации Горловки Ивану Приходько, в котором выразил солидарность с местными жителями.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, в ближайшее время будет сформирована еще одна машина с гуманитарным грузом для Горловки.
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