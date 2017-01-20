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В Пензу из агитпохода вернулся сводный студотряд, преодолевший около 80 км

17:25 | 20.01.2017 | Общество

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Сводный студенческий отряд пензенского социально-педагогического колледжа вернулся из XVI зимнего агитпохода, в рамках которого 26 молодых людей в период с 13 по 19 января преодолели 76 км по территории шести сел двух районов — Пачелмского и Нижнеломовского.

В Пензу из агитпохода вернулся сводный студотряд, преодолевший около 80 км

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сначала участники агитпохода на электричке доехали до станции Варежка, после чего передвигались на лыжах.

Их маршрут проходил через Титово, Мичкасские Выселки, Мокрый Мичкас, Верхний Ломов, Новую Толковку и Пачелму.

В первой половине дня в каждом населенном пункте со школьниками проводили занятия на экологическую тематику. В частности, старшеклассникам была предложена игра на логику, призванная на конкретном примере продемонстрировать, как действует принцип экологического равновесия.

По вечерам участники агитпохода представляли вниманию жителей концертную и спортивную программы.

Большой блок был посвящен информированию сельских жителей о работе Российского движения школьников.

При этом в Верхнем Ломове, где школа подключилась к движению в качестве пилотной осенью 2016 года, дети и педагоги поделились первыми результатами своей деятельности.

Также в рамках агитпохода были проведены совместные акции с движением «ЭКА», направленные на экологическое просвещение подрастающего поколения. Учащимся были вручены буклеты и памятки, содержащие в числе прочего рекомендации по высадке деревьев.
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