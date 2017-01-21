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Суд назначил штраф маслоделу из Пензенской области за мелкое хищение

14:46 | 21.01.2017 | Общество

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Сердобск, 21 января 2017. PenzaNews. 42-летняя жительница Сердобска Пензенской области, работавшая маслоделом на одном из предприятий города, признана судом виновной в мелком хищении.

Суд назначил штраф маслоделу из Пензенской области за мелкое хищение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина работала в должности маслодела. В один из дней у нее возник умысел похитить сливочное масло для личного использования. Она дождалась, когда другие сотрудники покинут помещение, и взяла пакет с маслом, который положила в свой шкафчик в раздевалке. Вечером после окончания смены она спрятала пакет под одеждой и направилась к выходу с завода, однако на проходной ее остановила сотрудница охраны, которая и обнаружила похищенное», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он уточнил, что масса похищенного сливочного масла составила 1 кг 780 граммов, а общая стоимость — менее 420 рублей.

«Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда пояснил, что суд назначил виновной штраф в трехкратном размере стоимости похищенного имущества — около 1 тыс. 260 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», — сказал собеседник агентства.
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