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«Дети войны» в Пензе потребовали для себя льгот

11:33 | 21.01.2017 | Общество

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Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Представители общероссийской общественной организации «Дети войны» провели в Пензе серию одиночных пикетов в поддержку законопроекта о льготах для граждан, родившихся до 1945 года.

«Дети войны» в Пензе потребовали для себя льгот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в частности, акции протеста прошли у здания правительства Пензенской области, возле городской администрации, гостиницы «Россия» на улице Московской и доски почета и славы.

Люди держали в руках плакаты с надписями: «Мощь государства создана силами «детей войны». Где льготы для них?», «За льготы «детям войны», «Срочно требуем принять закон о «детях войны».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе обкома КПРФ, серия пикетов была вызвана желанием людей поддержать принятие закона «О детях войны», проект которого в очередной раз рассматривался в Госдуме минувшую пятницу, 20 января.

«Фракция КПРФ неоднократно вносила данный законопроект на рассмотрение депутатов, однако единороссы ни разу не поддержали его. Не набрав необходимого количества голосов, инициатива не получала дальнейшего развития», — пояснили в пресс-службе.

В обкоме добавили также, что закон «О детях войны» гарантирует ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1 тыс. рублей, а также льготы в виде субсидий на оплату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте и другие.

20 января Госдума России рассмотрела три законопроекта «О детях войны». Они были внесены коммунистами, депутатами от «Справедливой России» и госсоветом Татарстана. В документах определяется статус «детей войны» и меры по их соцподдержке.

Правительство дало отрицательное заключение на все три законопроекта.

В прошлом созыве на рассмотрение нижней палаты российского парламента выносилось 12 подобных законопроектов, однако все они были отклонены.

В «Единой России» считают, что вопрос о мерах поддержки «детей войны» должен регулироваться на уровне субъектов федерации. В настоящее время соответствующие законопроекты приняты в 28 регионах страны.
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