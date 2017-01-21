Гуманитарный груз из Пензы передан представителям Горловки Общество

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Гуманитарный груз, отправленный из Пензы в минувший четверг, передан представителям Горловки на российской границе в субботу, 21 января.

Фото: Penza-gorod.ru

По словам председателя областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимира Холзинева, в адрес пензенцев, откликнувшихся на просьбу граждан Донецкой народной республики, прозвучали слова благодарности.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в формировании гуманитарного груза приняли участие более 20 предприятий Пензы, которые предоставили спецодежду, электроинструмент, садовый инвентарь, запчасти, а также спецтехнику — краны, асфальтоукладчики, экскаваторы, погрузчики, автобусы, посыпочные и ассенизаторские машины.

В отправке гумпомощи приняли участие мэр Пензы Виктор Кувайцев, его первый заместитель Сергей Волков и начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк.