18:46:29 Суббота, 21 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Гуманитарный груз из Пензы передан представителям Горловки

14:09 | 21.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Гуманитарный груз, отправленный из Пензы в минувший четверг, передан представителям Горловки на российской границе в субботу, 21 января.

Гуманитарный груз из Пензы передан представителям Горловки

Фото: Penza-gorod.ru

По словам председателя областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимира Холзинева, в адрес пензенцев, откликнувшихся на просьбу граждан Донецкой народной республики, прозвучали слова благодарности.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в формировании гуманитарного груза приняли участие более 20 предприятий Пензы, которые предоставили спецодежду, электроинструмент, садовый инвентарь, запчасти, а также спецтехнику — краны, асфальтоукладчики, экскаваторы, погрузчики, автобусы, посыпочные и ассенизаторские машины.

В отправке гумпомощи приняли участие мэр Пензы Виктор Кувайцев, его первый заместитель Сергей Волков и начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк.
Актуальное
Читайте также
В Пензе из квартиры престарелой женщины украли 110 тыс. рублей Суд назначил штраф маслоделу из Пензенской области за мелкое хищение
Пассажирка «ВАЗа» госпитализирована после ДТП на улице Суворова в Пензе В Пензе полиция начала проверку по факту мошенничества в сфере недвижимости
В Городище «Lada Kalina» протаранила столб, госпитализированы два человека В «Спутнике» 149-й маршрут пришел на смену 49-му
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама