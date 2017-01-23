В Заречном отмечается снижение заболеваемости ОРВИ Общество

Заречный, 23 января 2017. PenzaNews. Снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) отмечается в Заречном Пензенской области по итогам минувшей недели. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления №59 ФМБА России Людмила Куликова в ходе совещания, состоявшегося в администрации ЗАТО.

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По ее словам, в связи с этим усиленный противоэпидемический режим, который вводился в учреждениях образования и здравоохранения, отменен.

В свою очередь начальник медсанчасти №59 ФМБА России Андрей Капустин проинформировал собравшихся о ходе диспансеризации.

Он уточнил, что с начала 2017 года ее уже прошли 134 человека.

При этом за 12 месяцев обследованием планируется охватить 11 тыс. 767 жителей, сообщает управление общественных связей Заречного.