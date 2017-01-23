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В Пензенской области 24 января пройдут ярмарки вакансий

17:39 | 23.01.2017 | Общество

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Ярмарки вакансий, на которых компании и предприятия предложат постоянные и временные рабочие места соискателям, состоятся на базе центров занятости населения Пензенской области во вторник, 24 января.

В Пензенской области 24 января пройдут ярмарки вакансий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минтруда, специалисты также проведут консультации по вопросам профессионального обучения и дополнительного образования.

Участникам ярмарок вакансий предоставят информацию о положении на рынке труда, свободных местах, порядке предоставления государственных услуг в сфере занятости и регистрации на портале «Работа в России».

Также пройдут круглые столы с работодателями по вопросам повышения уровня зарплаты и легализации неформальной занятости.

В отдаленных селах ярмарки вакансий будут организованы на базе мобильных центров занятости.
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