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Житель Заречного оштрафован на 1 тыс. рублей за экстремистский ролик в соцсети

19:17 | 23.01.2017 | Общество

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Заречный, 23 января 2017. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей за размещение на своей странице в социальной сети видеоролика, внесенного в федеральный список экстремистских материалов.

Житель Заречного оштрафован на 1 тыс. рублей за экстремистский ролик в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда, правонарушение было выявлено сотрудниками полиции 11 января 2017 года при проведении мониторинга информационных материалов, размещенных в Интернете.

«В судебном заседании гражданин факт и обстоятельства инкриминируемого ему административного правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что постановление суда в законную силу не вступило.
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