Житель Земетчинского района арестован за уклонение от обязательных работ Общество

Земетчино, 24 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток назначено жителю Земетчинского района Пензенской области за уклонение от обязательных работ.

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«Мужчина длительное время не оплачивал алименты на содержание детей, не работает и трудоустраиваться не собирается. Судебным приставом в отношении него в ноябре 2016 года был составлен протокол, по которому он подвергнут наказанию в виде 100 часов обязательных работ путем уборки улиц на территории Юрского сельсовета», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что должник отказался от выполнения данной работы.

«Арест не снимает обязанность ни по обязательным работам, ни по уплате алиментов, в связи с чем ему все равно придется навести порядок на улицах родного села, а также погасить задолженность», — добавила собеседница агентства.