Сергей Мельников возглавил исполком ОНФ в Пензенской области Общество

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Сергей Мельников, с 2014 года выполнявший функции координатора по проектной работе, назначен руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пензенской области.

Фото: исполком ОНФ в Пензенской области

В декабре 2016 года региональный штаб ОНФ единогласно поддержал кандидатуру Сергея Мельникова, после чего она была согласована с сопредседателями пензенского отделения и одобрена в Центральном исполкоме Общероссийского народного фронта.

«Сергей Мельников является членом Общественной палаты Пензенской области, заместителем председателя общественного совета управления общественной безопасности и содействия деятельности мировых судей, членом общественной наблюдательной комиссии региона», — отметили в пресс-службе.

С 2015 года должность главы пензенского исполкома ОНФ занимала Анна Кузнецова, которая 9 сентября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина №466 была назначена на пост уполномоченного по правам ребенка. После этого обязанности руководителя исполкома исполнял Сергей Мельников.

Мельников Сергей Николаевич родился в 1977 году.

Окончил исторический факультет Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского.

В разные годы работал в отделе молодежной политики министерства образования Пензенской области и многопрофильном колледже.

С 2014 года занимал должность координатора по проектной работе пензенского регионального исполкома Общероссийского народного фронта.