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Пензенский министр призвал педагогов не скрывать данные о детях без попечения родителей

17:48 | 24.01.2017 | Общество

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков призвал педагогических работников своевременно сообщать в соответствующие службы и ведомства информацию о детях, оставшихся без попечения родителей.

Пензенский министр призвал педагогов не скрывать данные о детях без попечения родителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2014 году умалчивание должностными лицами образовательных организаций информации о детях, оставшихся без попечения родителей, привело к смерти несовершеннолетней, проживающей в Башмаковском районе, в которой обвинялись двое несовершеннолетних, один из которых проживал без законного представителя. В Шемышейском районе в прошлом году два ребенка проживали одни. Эта ситуация стала известна школе, но они законных мер не предприняли, решив вопрос о поддержке данных детей оставшихся одних в доме путем обеспечения их продуктами питания и контроля со стороны школы. Это недопустимо. Это противозаконно», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 24 января.

Министр добавил, что в 2016 году в Пензенской области было выявлено 259 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 20% меньше, чем годом ранее.

«Устроены в семьи 312 детей из числа выявленных как в 2016 году, так и в предыдущие годы», — уточнил Александр Воронков.

Он пояснил, что, по данным на 1 января 2017 года, в целом без попечения родителей числятся 3 тыс. 959 детей.

«96,9% воспитываются в замещающих семьях», — резюмировал он.
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