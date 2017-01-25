Жители Пензенской области стали реже болеть инфекционными заболеваниями Общество

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. 121,5 тыс. случаев инфекционных заболеваний зарегистрировано в Пензенской области в 2016 году, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, 45,5% заболеваний было выявлено у детей в возрасте до 14 лет, еще 4,4% — у подростков 15–17 лет.

Зарегистрировано два случая острого вялого паралича в группе детей до 14 лет.

Кроме того, зарегистрировано 79 случаев коклюша, что на 55,3% больше, чем в 2015 году.

В минувшем году сохранилась выраженная тенденция к снижению заболеваемости скарлатиной и ветряной оспой. Показатель составил 19,5 и 372,6 на 100 тыс. населения соответственно.

Зарегистрировано 20 случаев заболевания менингококковой инфекцией.

Суммарная заболеваемость острыми кишечными инфекциями увеличилась на 11,2% и составила 645,4 случая на 100 тыс. населения. При этом 69% составили кишечные инфекции неустановленной этиологии.

Также было зарегистрировано 200 случаев геморрагической лихорадки.

Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозм составила 62 случая, что на 24,3% выше уровня 2015 года.

За прошедшие 12 месяцев зарегистрировано 390 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, показатель заболеваемости составил 28,9 на 100 тыс. населения. Сохранялась умеренно выраженная тенденция к снижению заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Всего зафиксировано 97 тыс. 869 случаев, что на 4,6% ниже уровня 2015 года.

Заболеваемость основными регистрируемыми инфекциями с половым путем передачи остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему снижению. Так, зафиксирован 151 случай сифилиса, 78 — гонореи.

Уровень заболеваемости населения Пензенской области микроспорией выше показателя 2015 года на 3,1%, было выявлено 453 случая.

В 2016 году уровень заболеваемости чесоткой возрос в сравнении с предыдущим годом на 9,5%.

Показатель пораженности населения Пензенской области педикулезом составил 52,2 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 30,3 на 100 тыс. населения. Среди детского и подросткового населения зарегистрировано по два случая.

Заболеваемость вирусным гепатитом А составила 2,7 на 100 тыс. населения. Острым вирусным гепатитом В заболели 24 человека, С – 13 человек.

Дифтерия, краснуха и эпидемический паротит в Пензенской области не регистрировались.