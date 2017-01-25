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В Пензенской области пресекли работу незаконного передатчика звукового радиовещания

16:14 | 25.01.2017 | Общество

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Роскомнадзора, МВД и ФСБ, а также управления филиала ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» в Приволжском федеральном округе пресекли работу незаконно действовавшего передатчика звукового радиовещания в Пензенской области.

В Пензенской области пресекли работу незаконного передатчика звукового радиовещания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте регионального управления Роскомнадзора, передатчик работал на частоте 105,7 МГц.

В отношении лица, осуществлявшего незаконную эксплуатацию передатчика, а также использовавшего радиочастотный спектр на частоте 105,7 МГц без разрешения, было составлено два протокола об административных правонарушениях.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по его привлечению к административной ответственности.
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