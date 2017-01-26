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Суд обязал пензенское управление строительства привести в порядок 14 пешеходных переходов

10:27 | 26.01.2017 | Общество

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил иск прокурора к ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» о приведении в соответствие с требованиями законодательства 14 пешеходных переходов в Городищенском районе.

Суд обязал пензенское управление строительства привести в порядок 14 пешеходных переходов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, иск в защиту интересов неопределенного круга лиц был подан к данному учреждению, поскольку эти переходы находятся в его оперативном управлении.

«В рамках исполнения судебного решения ответчик установил наружное освещение на трех участках: на автодороге «Городище — Архангельское» на улице Матросова в Городище, в селе Павло-Куракино около местной школы, а также в селе Средняя Елюзань напротив школы №1. Пешеходные переходы оборудованы искусственными неровностями, установлены светофоры», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что оборудование остальных пешеходных переходов находится на контроле.
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