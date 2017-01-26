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Пензенский студент-колясочник Иван Пчельников успешно сдал свою первую сессию

12:44 | 26.01.2017 | Общество

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Инвалид-колясочник Иван Пчельников, который очно обучается на факультете педагогики, психологии и социальных наук пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, успешно закрыл свою первую сессию.

Пензенский студент-колясочник Иван Пчельников успешно сдал свою первую сессию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как признался молодой человек корреспонденту ИА «PenzaNews», до поступления он слабо представлял себе то, как будет учиться вместе со всеми и посещать занятия в вузе, где нет комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Я ходил на пары, получал баллы, но это было не постоянно. Передвигался с помощью волонтера — здесь недалеко от «Квартала [Луи]». Не каждый день получалось, в том числе из-за погодных условий. Потом у нашей организации появилась машина и водитель. Добираться стало проще», — пояснил собеседник агентства.

Иван Пчельников отметил, что также необычным для него стало общение с одногруппниками и другими студентами.

«Это новые люди, и мне сложно адаптироваться, потому что для меня это непривычно. Хотя и в «Квартале» много людей разных, но, я считаю, что это совсем другое общение и интересы», — сказал студент.

Он добавил, что после семестра обучения к экзаменам и зачетам одногруппники готовились вместе, присылая друг другу различные материалы для подготовки к испытаниям.

«Когда мне присылали разные вопросы к экзаменам или документы, это тоже было необычно. Такого раньше не было. И, конечно, приходилось учить, как и всем остальным», — поделился впечатлениями он.

По словам Ивана Пчельникова, все три экзамена — по социологии, социальной работе и философии — он сдал на отметку «хорошо».

«К сдаче экзаменов я отнесся довольно спокойно: умею себя убедить что ли. Знаете, проще, когда про себя говоришь, что это все закончится, и Земля не стоит на месте», — отметил собеседник агентства.

Иван Пчельников уточнил, что с нового семестра путь к знаниям станет сложнее: занятия будут проходить в другом корпусе, где студентам придется посещать пары в аудиториях на разных этажах, а не на одном, как прежде.
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