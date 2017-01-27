В Пензе более 100 человек пришли на митинг в память героев блокады Ленинграда Общество

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Более 100 человек, несмотря на 20-градусный мороз, приняли участие в митинге, посвященном годовщине полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады, который состоялся в Пензе в пятницу, 27 января.

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К памятнику «Героям блокадного Ленинграда» на пересечении улиц Ленинградской и Мира пришли представители ветеранских и молодежных организаций, а также неравнодушные жители.

Обращаясь к собравшимся, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что жители региона внесли весомый вклад в защиту города.

«Наша с вами задача — сохранить память, передать с помощью ветеранов правду о победе в Великой Отечественной войне», — сказал он.

Затем к пензенцам обратился коренной ленинградец Владимир Алексеев, находившийся в городе во время блокады, который поблагодарил за установку памятника и тщательный уход за ним.

После этого участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев напомнил историю снятия блокады Ленинграда.

«Слава ленинградцам, которые героически пережили самые страшные 900 дней блокады! Вечная память погибшим и умершим в Ленинграде! Слава ветеранам Великой Отечественной войны, которые принимали участие в […] освобождении от окружения Ленинграда!» — сказал он.

После этого участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили к памятнику цветы.