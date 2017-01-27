17:26:11 Пятница, 27 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе более 100 человек пришли на митинг в память героев блокады Ленинграда

14:43 | 27.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Более 100 человек, несмотря на 20-градусный мороз, приняли участие в митинге, посвященном годовщине полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады, который состоялся в Пензе в пятницу, 27 января.

В Пензе более 100 человек пришли на митинг в память героев блокады Ленинграда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К памятнику «Героям блокадного Ленинграда» на пересечении улиц Ленинградской и Мира пришли представители ветеранских и молодежных организаций, а также неравнодушные жители.

Обращаясь к собравшимся, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что жители региона внесли весомый вклад в защиту города.

«Наша с вами задача — сохранить память, передать с помощью ветеранов правду о победе в Великой Отечественной войне», — сказал он.

Затем к пензенцам обратился коренной ленинградец Владимир Алексеев, находившийся в городе во время блокады, который поблагодарил за установку памятника и тщательный уход за ним.

После этого участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы Владимир Керханаджев напомнил историю снятия блокады Ленинграда.

«Слава ленинградцам, которые героически пережили самые страшные 900 дней блокады! Вечная память погибшим и умершим в Ленинграде! Слава ветеранам Великой Отечественной войны, которые принимали участие в […] освобождении от окружения Ленинграда!» — сказал он.

После этого участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили к памятнику цветы.
Актуальное
Читайте также
В Пензе после ремонта сетей на улице Герцена начали подачу теплоносителя Ущерб от незаконной рубки деревьев в Сосновоборском районе оценили в 230 тыс. рублей
Пензенский губернатор призвал нарастить объемы капремонта коммунальных сетей В Пензенской области аварийно-ремонтные бригады ЖКХ проверят на готовность к ЧП
ДК в Шемышейке и дом-интернат в Наскафтыме оснастят камерами видеонаблюдения В Пензе 44 пункта временного размещения готовы принять около 34 тыс. жителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама