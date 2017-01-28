18:20:10 Суббота, 28 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области поймали 160 пешеходов-нарушителей

13:30 | 28.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. 160 нарушений правил дорожного движения, совершенных пешеходами в Пензенской области, выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия Госавтоинспекциии в минувшую пятницу, 27 января.

В Пензенской области поймали 160 пешеходов-нарушителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам — удостоверится, что их пропускают», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что наезд на пешехода является одним из самых трагичных видов дорожно-транспортных происшествий, так как несет тяжелые последствия для жизни и здоровья.
Актуальное
Читайте также
Дополнительные горячие линии из-за перебоев в подаче тепла организованы в Пензе Жителю Пензы предоставят обогреватель до повышения температуры в квартире
В Пензенской области за год автотранспортом перевезены более 60 млн. пассажиров В библиотеке имени Лермонтова отметят день рождения Пензенской области
В Сердобске не плативший алименты молодой отец отработает 80 часов 18-летний житель Пензы признался в сдаче автомобиля знакомого на металлолом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама