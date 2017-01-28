В Пензенской области поймали 160 пешеходов-нарушителей Общество

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. 160 нарушений правил дорожного движения, совершенных пешеходами в Пензенской области, выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия Госавтоинспекциии в минувшую пятницу, 27 января.

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«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам — удостоверится, что их пропускают», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что наезд на пешехода является одним из самых трагичных видов дорожно-транспортных происшествий, так как несет тяжелые последствия для жизни и здоровья.