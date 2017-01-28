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В Сердобске не плативший алименты молодой отец отработает 80 часов

14:31 | 28.01.2017 | Общество

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Сердобск, 28 января 2017. PenzaNews. Административное наказание в виде 80 часов обязательных работ назначено 28-летнему жителю Сердобского района Пензенской области за уклонение от уплаты алиментов.

В Сердобске не плативший алименты молодой отец отработает 80 часов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчину на основании судебного приказа обязали к выплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка 2008 года рождения в размере четверти заработка и иного дохода ежемесячно. Однако данный гражданин с октября 2016 года по 23 января текущего года не уплачивал без уважительных причин средства на содержание ребенка», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он уточнил, что из-за этого образовалась существенная задолженность по уплате алиментов.

«Постановление не вступило в законную силу», — добавил собеседник агентства.
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