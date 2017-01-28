В библиотеке имени Лермонтова отметят день рождения Пензенской области Общество

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Мероприятия, приуроченные ко дню рождения Пензенской области, пройдут в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 3 февраля.

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Так, начнутся торжества с открытия арт-объекта и фотозоны, посвященных Году экологии в России.

На 10.30 намечено открытие выставки «Малый Эрмитаж», а на 11.00 — XII книжного фестиваля «Открытый мир библиотек».

В 13.00 пройдет экологический квест «Не опоздай спасти планету!». В это же время будет организован круглый стол «Книжные памятники Пензенской области: проблемы и пути создания единого фонда Пензенской области».

Торжественное мероприятие «Любовь моя — губерния» начнется в 15.00. В его рамках состоится премьера видеофильма об особо охраняемых природных территориях Пензенской области.

После этого состоится концерт ансамбля народной песни «Голоса России», художественным руководителем которого является заслуженный работник культуры РСФСР Алексей Тумаков.