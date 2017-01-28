18:20:02 Суббота, 28 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Дополнительные горячие линии из-за перебоев в подаче тепла организованы в Пензе

16:41 | 28.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Дополнительные горячие линии, на которые можно обращаться в случае проблем с отоплением, организованы в Пензе.

Дополнительные горячие линии из-за перебоев в подаче тепла организованы в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с 6.00 до 24.00 можно звонить Госжилстройтехинспекцию Пензенской области по телефонам: +7 (8412) 94-13-97 и 94-13-91.

Круглосуточная горячая линия работает в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения региона по номеру: 21-08-53.

Также по телефону: 46-99-98 можно обратиться в управляющие компаниями.

Кроме того, продолжают работу горячие линии главного управления МЧС России по Пензенской области по номеру: 68-11-12, прокуратуры региона: 46-40-35, а также принимают звонки социальные службы Пензы: круглосуточно — 44-00-03, в дневное время — 54-38-33.
Актуальное
Читайте также
Жителю Пензы предоставят обогреватель до повышения температуры в квартире В Пензенской области за год автотранспортом перевезены более 60 млн. пассажиров
В библиотеке имени Лермонтова отметят день рождения Пензенской области В Сердобске не плативший алименты молодой отец отработает 80 часов
18-летний житель Пензы признался в сдаче автомобиля знакомого на металлолом В Пензенской области поймали 160 пешеходов-нарушителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама