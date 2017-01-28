Дополнительные горячие линии из-за перебоев в подаче тепла организованы в Пензе Общество

Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. Дополнительные горячие линии, на которые можно обращаться в случае проблем с отоплением, организованы в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с 6.00 до 24.00 можно звонить Госжилстройтехинспекцию Пензенской области по телефонам: +7 (8412) 94-13-97 и 94-13-91.

Круглосуточная горячая линия работает в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения региона по номеру: 21-08-53.

Также по телефону: 46-99-98 можно обратиться в управляющие компаниями.

Кроме того, продолжают работу горячие линии главного управления МЧС России по Пензенской области по номеру: 68-11-12, прокуратуры региона: 46-40-35, а также принимают звонки социальные службы Пензы: круглосуточно — 44-00-03, в дневное время — 54-38-33.