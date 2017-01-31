Прокуратура выявила нарушения в УФСИН и следственном изоляторе Пензы Общество

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила ряд нарушений в деятельности территориального управления ФСИН России и следственного изолятора Пензы.

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«Так, при наличии оснований для проведения проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ информация о совершенных преступлениях сотрудниками управления в органы следствия не направлялась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в СИЗО-1 от подозреваемых и обвиняемых до наложения взысканий не получались письменные объяснения по поводу совершенного нарушения.

«По этому основанию заместителем прокурора области отменено шесть дисциплинарных взысканий», — отметила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, также были выявлены недостатки при постановке обвиняемого на профилактический учет как лица, склонного к суициду и членовредительству.

«По выявленным нарушениям в адрес начальника УФСИН России по Пензенской области заместителем прокурора области внесено представление, которое находится на рассмотрении», — резюмировала собеседница агентства.