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Перевозчик оштрафован почти на 40 тыс. рублей за переполненную маршрутку №80 в Пензе

18:41 | 31.01.2017 | Общество

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Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. 32-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками в Пензе, оштрафован на 37,5 тыс. рублей за переполненный микроавтобус №80.

Перевозчик оштрафован почти на 40 тыс. рублей за переполненную маршрутку №80 в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно материалам дела, бизнесмен грубо нарушил условия, предусмотренные лицензией. 7 декабря его микроавтобус «ГАЗель Next», следовавший по маршруту №80 в 8.35, перевозил 26 пассажиров, превысив норму предельной вместимости на семь человек. Данное нарушение условий лицензии было признано грубым, так как стало для предпринимателя вторым за год», — сообщили ИА «PenzaNews» в межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия.

В ведомстве пояснили, что перевозчик в суде свою вину не признал.

«По словам его представителя, протокол об административном правонарушении был составлен необоснованно, так как предприниматель выполнил свои организационно-распорядительные функции надлежащим образом, прописав в инструкции водителя запрет на перевозку пассажиров свыше регламентированной заводом-производителем вместимости. Суд, изучив материалы дела, не согласился с этим аргументом, однако при выборе размера штрафа принял во внимание доводы предпринимателя о затруднительном материальном положении. Тот рассказал, что ему приходится арендовать транспортные средства и платить зарплату работникам», — отметили в управлении, уточнив, что в итоге ему было назначено наказание ниже минимального.
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