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В пензенской библиотеке для детей и юношества пройдет день краеведческих знаний

08:53 | 01.02.2017 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. День краеведческих знаний «Сурский край известный и неизвестный...» пройдет в пензенской областной библиотеке для детей и юношества в предстоящую пятницу, 3 февраля.

В пензенской библиотеке для детей и юношества пройдет день краеведческих знаний

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие приурочено к 78-летию со дня образования Пензенской области.

Как ожидается, участники познакомятся с историей образования области и Пензы, а также с информацией о достопримечательностях и достижениях региона.

В рамках мероприятия состоится открытие выставки «Всему начало здесь, в краю родном». Также в библиотеке будет организован час краеведения «Любимый город на Суре».

Помимо этого, будет создана квест-карта «Познание большого мира начинается с малой родины», а также организован литературно-краеведческий квест «По книжным лабиринтам пензенского края».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в библиотеке для детей и юношества, мероприятие начнется в 11.00.
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