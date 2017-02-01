В Пензе управляющая компания «Жилсервис» оштрафована за комаров и мусор в подвалах Общество

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 13 тыс. рублей назначено ООО «УК «Жилсервис» за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обслуживании дома №21/2 на улице Крупской в Пензе.

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«В подвале многоквартирного жилого дома было обнаружено захламление, загрязнение и следы затопления, а в подъезде №1 выявлены единичные особи комаров», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что юридическое лицо — ООО «УК «Жилсервис» — не обеспечило соблюдение требований санитарного законодательства к содержанию жилых зданий и помещений, то есть допустило ненадлежащее исполнение обязательств по содержанию общего имущества многоквартирного дома.