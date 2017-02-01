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Приставы нашли задолжавшего сыну почти 500 тыс. рублей алиментов с помощью приговора суда

10:05 | 01.02.2017 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Приговор Бессоновского районного суда Пензенской области помог приставам разыскать 40-летнего мужчину, который задолжал алименты на своего 13-летнего сына в размере 498 тыс. рублей.

Приставы нашли задолжавшего сыну почти 500 тыс. рублей алиментов с помощью приговора суда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, ранее мужчина был лишен родительских прав.

«Неоднократно судимый, страдающий открытой формой туберкулеза житель Пензенской области зарегистрирован в пустующем доме, где много лет никто не живет. Такая регистрация была ему на руку — он решил, что его не найдут, и таким образом он уйдет от ответственности», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, благодаря взаимодействию с управлением ФСИН Бессоновского района приставы получили сведения о возможном месте нахождения должника, осужденного на два года условно за кражу.

«Мужчина был обнаружен на территории садоводческого общества, расположенного в районе села Васильевка, где он проживал и охранял дачные участки», — добавила Яна Загребельная.
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