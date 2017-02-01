Приставы нашли задолжавшего сыну почти 500 тыс. рублей алиментов с помощью приговора суда Общество

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Приговор Бессоновского районного суда Пензенской области помог приставам разыскать 40-летнего мужчину, который задолжал алименты на своего 13-летнего сына в размере 498 тыс. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, ранее мужчина был лишен родительских прав.

«Неоднократно судимый, страдающий открытой формой туберкулеза житель Пензенской области зарегистрирован в пустующем доме, где много лет никто не живет. Такая регистрация была ему на руку — он решил, что его не найдут, и таким образом он уйдет от ответственности», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, благодаря взаимодействию с управлением ФСИН Бессоновского района приставы получили сведения о возможном месте нахождения должника, осужденного на два года условно за кражу.

«Мужчина был обнаружен на территории садоводческого общества, расположенного в районе села Васильевка, где он проживал и охранял дачные участки», — добавила Яна Загребельная.