В Пензе центр «Благо Дарю» открыл инклюзивные группы по единоборствам и стрельбе из лука Общество

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский лечебно-оздоровительный центр «Благо Дарю» начал развивать новое направление — обучение единоборствам, стрельбе из лука, театральному мастерству, вокалу и английскому языку в инклюзивных группах, в которых занимаются в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Фото Сергея Шляпникова

Как сообщила ИА «PenzaNews» директор центра «Благо Дарю» Виктория Хачатурян, пока инклюзивный детский сад объединяет около 10 детей.

«Мы делаем акцент больше на оздоровлении и на развитии — здесь у нас и закаливание, и бассейн, и ЛФК, и дефектолог, то есть различные процедуры, которые работают ежедневно. Потом мы подумали — почему бы не открывать для них новые направления и не привлекать других детей, не посещающих оздоровительный детский садик? Если есть ресурсы и возможности, почему бы не создать инклюзивное пространство для большего количества детей?» — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в этом пригодился опыт общественной организации «Благо Дарю», которая уже проводила массовые инклюзивные детские праздники и благотворительные занятия.

«Сначала мы столкнулись с проблемой поиска педагога. Детское направление — сложное само по себе: очень важно найти контакт и получить обратную связь, чтобы получилось полноценное занятие. Вдвойне тяжелее, когда на этой площадке есть особые дети, которые вообще могут не дать никакой обратной связи и не выполнить задание преподавателя», — пояснила директор центра «Благо Дарю».

Она добавила, что удалось договориться о сотрудничестве с новым педагогом оздоровительного центра Денисом Астраханцевым, с которым она знакома давно — со времени, когда он был президентом пензенской региональной федерации смешанного боевого единоборства ММА, а она — вице-президентом.

По ее словам, предложение учить детей в смешанной группе его сразу же заинтересовало.

«Если дети совсем «тяжелые», конечно, мы с ними работать не сможем, но при этом ограничений никаких не ставим — в секции будут находиться воспитанники и с детским церебральным параличом, и с аутизмом. Будем делать максимальную комплектацию где-то 16–20 детей, разбивать на два потока. Денис Астраханцев будет проводить занятия каждый вторник», — сообщила собеседница агентства.

Виктория Хачатурян уточнила, что первое занятие состоялось в минувший вторник, 31 января, и прошло успешно.

Она пояснила, что на нем присутствовали восемь детей, четверо из которых — здоровы, а еще четверо — с ограничениями, причем среди них были как воспитанники оздоровительного детсада, так и новички — два ребенка с аутизмом.

«Новым направлением для Пензы также является лукотерапия, или стрельба из лука. Мы увидели, что это очень хорошо для опорно-двигательного аппарата, посмотрели труды одного европейского ученого, который делал что-то подобное, и решили попробовать на нашей инклюзивной площадке», — отметила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что занятия дали серьезный положительный эффект.

По ее словам, для секции уже закуплены тренировочные снаряды, а занятия проводит инструктор по традиционной стрельбе из лука Николай Сериков.

Виктория Хачатурян отметила, что также со следующей недели будут проводиться занятия по вокалу для детей с аутизмом.

«В понедельник — вокал, во вторник — единоборства, в среду — английский, в четверг — театр, в пятницу — эксклюзивно-инклюзивные часы, в субботу — лукотерапия. […] Все эти занятия для детей проводятся бесплатно», — резюмировала она.