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Запрос общества на установление судеб пропавших без вести воинов огромен — Николай Земцов

19:04 | 01.02.2017 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Большая потребность в установлении судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества сформирована в российском обществе, поэтому данную задачу необходимо решать на уровне государства. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов.

Запрос общества на установление судеб пропавших без вести воинов огромен — Николай Земцов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эта проблема должна решаться системно. Сейчас появилась такая очень удобная форма обращения, как госуслуга, когда человек заявляет — мой родственник-солдат пропал без вести, я об этом официально уведомляю и хочу, чтобы государство мне помогло», — сказал он в ходе депутатских слушаний на тему «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества как национальный проект», состоявшихся в Законодательном собрании Пензенской области в среду, 1 февраля.

По словам депутата, в этой работе могут помочь новейшие технологии, связанные с исследованием архивных документов и поиском в Интернете человека по загруженному в сеть снимку.

«Легко представить: если однополчанин вашего деда выложил фотографию в Австралии, где они стоят обнявшись, то она будет вам предложена», — пояснил Николай Земцов.

Он обратил внимание на то, что о востребованности такого национального проекта также свидетельствует число звонков, поступающих ежегодно на горячую линию акции «Бессмертный полк» в преддверии 9 мая.

«Ровно половина этих звонков связана с просьбой установить обстоятельства гибели и место захоронения [воина]», — сказал народный избранник, отметив, что эхо Великой Отечественной войны все еще пульсирует болью в сердцах россиян.

Инициатором проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» выступило движение «Бессмертный полк России». В настоящее время идет поиск сторонников по всей стране.

Одной из своих задач активисты видят содействие выработке государственной политики в области установления судеб пропавших без вести защитников Отечества.
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