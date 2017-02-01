Запрос общества на установление судеб пропавших без вести воинов огромен — Николай Земцов Общество

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Большая потребность в установлении судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества сформирована в российском обществе, поэтому данную задачу необходимо решать на уровне государства. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов.

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«Эта проблема должна решаться системно. Сейчас появилась такая очень удобная форма обращения, как госуслуга, когда человек заявляет — мой родственник-солдат пропал без вести, я об этом официально уведомляю и хочу, чтобы государство мне помогло», — сказал он в ходе депутатских слушаний на тему «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества как национальный проект», состоявшихся в Законодательном собрании Пензенской области в среду, 1 февраля.

По словам депутата, в этой работе могут помочь новейшие технологии, связанные с исследованием архивных документов и поиском в Интернете человека по загруженному в сеть снимку.

«Легко представить: если однополчанин вашего деда выложил фотографию в Австралии, где они стоят обнявшись, то она будет вам предложена», — пояснил Николай Земцов.

Он обратил внимание на то, что о востребованности такого национального проекта также свидетельствует число звонков, поступающих ежегодно на горячую линию акции «Бессмертный полк» в преддверии 9 мая.

«Ровно половина этих звонков связана с просьбой установить обстоятельства гибели и место захоронения [воина]», — сказал народный избранник, отметив, что эхо Великой Отечественной войны все еще пульсирует болью в сердцах россиян.

Инициатором проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» выступило движение «Бессмертный полк России». В настоящее время идет поиск сторонников по всей стране.

Одной из своих задач активисты видят содействие выработке государственной политики в области установления судеб пропавших без вести защитников Отечества.