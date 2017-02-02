Билет на самолет из Пензы в Казань будет стоить 5 тыс. 300 рублей Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Стоимость билета на самолет Pilatus PC-12, который будет осуществлять полеты из Пензы в Казань и обратно три раза в неделю с понедельника, 6 февраля, составит 5 тыс. 300 рублей.

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Как сообщается на сайте авиакомпании «Dexter» (АО «Авиа Менеджмент Груп»), их продажа уже открыта. Билеты можно приобрести в аваикассах или через специализированные сайты.

Расписание полетов между Пензой и Казанью пока утверждено на период до 17 февраля 2017 года, то есть менее чем на две недели.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам: из Казани в 13.10, из Пензы в 15.10.

Вместе с тем авиакомпания «Dexter» заявила о готовности возобновить целый ряд маршрутов, выполнявшихся в прошлом году, по мере завершения необходимых согласований с региональными властями. В их числе — рейсы, связывающие Пензу и Нижний Новгород.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» полеты из Пензы в города Приволжского федерального округа были приостановлены с 1 января 2017 года.