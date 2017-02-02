В Пензе распределят гранты из средств фонда «Капитал местного сообщества» Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» объявил о проведении конкурса грантов, по итогам которого будут поддержаны лучшие проекты по развитию благотворительности.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам будут распределены средства специализированного фонда управления целевым капиталом «Капитал местного сообщества».

Как поясняется в положении конкурса, к участию не допускаются политические партии и движения, религиозные организации, органы представительной и исполнительной власти, а также коммерческие структуры.

При этом заявленные проекты должны быть ориентированы на реализацию в Пензенской области.

Претендовать на грант могут только те лица, которые к моменту подачи заявки уже получили финансирование из других источников в размере не менее 25% от запрашиваемой суммы, либо смогут предоставить доказательства того, что получат эти средства в будущем или уже имеют их в своем распоряжении.

Реализация заявленного проекта должна занимать не более 1 года с момента передачи денежных средств грантополучателю.

Сумма гранта не может превышать 300 тыс. рублей, рекомендуемый размер — 100–200 тыс. рублей.

В соответствии с условиями конкурса, проекты могут быть направлены на организацию и проведение различных благотворительных мероприятий — спектаклей, концертов, фестивалей, марафонов, уличных акций по сбору пожертвований, целью которых является приобщение жителей к безвозмездной помощи нуждающимся людям и животным, создание положительного имиджа благотворительности, развитие подотчетности и прозрачности деятельности благотворительных организаций и городских сообществ.

Прием заявок продлится до 13 марта.

Итоги конкурса будут объявлены 17 апреля.