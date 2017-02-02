В Пензе объявлен конкурс микрогрантов в размере до 20 тыс. рублей Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» объявил конкурс микрогрантов «Твоя инициатива».

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Средства на него предоставлены региональным специализированным фондом управления целевым капиталом «Капитал местного сообщества».

К участию приглашаются некоммерческие организации, не имеющие статуса юридического лица инициативные группы, а также федеральные, государственные и муниципальные учреждения, работающие в сферах образования, здравоохранения, культуры, архивного дела, социальной защиты населения.

Не могут получить финансирование в рамках конкурса политические партии и движения, кандидаты и предвыборные штабы, органы представительной и исполнительной власти, коммерческие структуры, религиозные организации.

Кроме того, руководителем проекта не может являться работник государственных органов власти и местного самоуправления.

Условиями конкурса предусмотрен ряд ограничений в использовании средств.

В частности, они не могут быть направлены на реализацию коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; оказание прямой гуманитарной или социальной помощи отдельным лицам; для покрытия текущих расходов и долгов организации.

Предлагаемый формат мероприятий в рамках проекта предусматривает одну или несколько социальных или благотворительных акций, cубботники, мастер-классы, фестивали, форумы, а также другие формы социальной и благотворительной активности.

Допускается запрашивать средства на частичное финансирование более масштабных проектов, основная сумма средств на которые уже имеется.

Сумма гранта составляет от 1 тыс. до 20 тыс. рублей, рекомендуемый размер — 15 тыс. рублей.

Прием заявок продлится до 13 марта.

Публичная защита проектов должна состояться до 17 апреля, заключение договоров с победителями — после 24 апреля.