В Пензе объявлен конкурс микрогрантов в размере до 20 тыс. рублей
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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» объявил конкурс микрогрантов «Твоя инициатива».
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Средства на него предоставлены региональным специализированным фондом управления целевым капиталом «Капитал местного сообщества».
К участию приглашаются некоммерческие организации, не имеющие статуса юридического лица инициативные группы, а также федеральные, государственные и муниципальные учреждения, работающие в сферах образования, здравоохранения, культуры, архивного дела, социальной защиты населения.
Не могут получить финансирование в рамках конкурса политические партии и движения, кандидаты и предвыборные штабы, органы представительной и исполнительной власти, коммерческие структуры, религиозные организации.
Кроме того, руководителем проекта не может являться работник государственных органов власти и местного самоуправления.
Условиями конкурса предусмотрен ряд ограничений в использовании средств.
В частности, они не могут быть направлены на реализацию коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; оказание прямой гуманитарной или социальной помощи отдельным лицам; для покрытия текущих расходов и долгов организации.
Предлагаемый формат мероприятий в рамках проекта предусматривает одну или несколько социальных или благотворительных акций, cубботники, мастер-классы, фестивали, форумы, а также другие формы социальной и благотворительной активности.
Допускается запрашивать средства на частичное финансирование более масштабных проектов, основная сумма средств на которые уже имеется.
Сумма гранта составляет от 1 тыс. до 20 тыс. рублей, рекомендуемый размер — 15 тыс. рублей.
Прием заявок продлится до 13 марта.
Публичная защита проектов должна состояться до 17 апреля, заключение договоров с победителями — после 24 апреля.