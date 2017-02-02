В Пензе почтили память героев Сталинградской битвы Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Митинг, посвященный Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году, состоялся у монумента на проспекте Победы в Пензе в четверг, 2 февраля.

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Обращаясь к собравшимся, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что Сталинградская битва является примером героизма, мужества и отваги всего советского народа.

«Сегодня наше подрастающее поколение чтит этот беспримерный подвиг наших советских воинов. Тысячи пензенцев принимали участие в этой самой страшной и кровопролитной битве. […] Быть наследниками победителей — это не только высокая ответственность, это высокая честь. [...] Мы должны быть примером этой патриотической работы среди молодежи и воспитывать нашу молодежь в духе патриотизма, любви к нашему Отечеству и своим трудом добиваться, чтобы наша родина Россия была могущественной и крепкой», — сказал он.

Также с памятной датой горожан поздравил почетный гражданин Пензы, председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Керханаджев.

«Если в 1985 году у нас в городе было живых участников Сталинградской битвы 53 человека, сегодня остался я один. Выступая перед вами, дорогие наследники победителей, особенно, школьники, студенты, всегда рассказываю правду не только о Сталинградской битве, но и о Великой Отечественной войне. Прошли годы, и мы, ныне живые участники Великой Отечественной войны, завещаем вам — берегите Россию», — сказал ветеран.

Затем собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания.

В завершение митинга все желающие возложили венки и цветы к монументу.