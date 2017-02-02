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Из пензенского кафе изъята водка «Родник Сибири» с признаками фальсификата

18:22 | 02.02.2017 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Факт реализации водки «Родник Сибири» по цене 150 рублей без наличия соответствующей лицензии и с признаками фальсификации акцизных марок выявлен в кафе «Встреча» на улице Кулакова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Из пензенского кафе изъята водка «Родник Сибири» с признаками фальсификата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Информация по данному факту направлена в отделение полиции, составлен протокол изъятия», — пояснили в ведомстве, добавив, что фальсифицированная алкогольная была снята с продажи.

В пресс-службе напомнили, что в министерстве по-прежнему действует телефон горячей линии, по которому можно сообщить о фактах незаконного оборота алкогольной продукции.

Звонки принимаются по номеру: +7 (8412) 56-33-01.
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