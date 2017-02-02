Валерий Лидин провел личный прием граждан Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин взял на контроль решение проблем, с которыми жители обратились в ходе приема граждан, состоявшегося в общественной приемной партии в четверг, 2 февраля.

Фото: Zspo.ru

Первая просьба поступила еще до начала приема по телефону. Жительница Октябрьского района Пензы пояснила, что является инвалидом III группы, поэтому бесплатная инвалидная коляска ей не полагается. Вместе с тем женщина с трудом передвигается и не желает быть обузой для дочери, которая воспитывает двоих маленьких детей.

Валерий Лидин пообещал оказать содействие в положительном решении вопроса.

«Постараемся Вам помочь и в ближайшее время доставить коляску», — сказал спикер регионального парламента.

Кроме того, в ходе приема к Валерию Лидину обратилась пенсионерка из села Чемодановка Бессоновского района. По ее словам, она уже 70 лет живет в доставшемся от родителей доме и владеет земельным участком, часть которого, как выяснилось, принадлежит соседу.

Женщина обратила внимание лидера пензенских единороссов на то, что сотрудники БТИ не заинтересованы разбираться в ситуации, поэтому она может разрешиться не в ее пользу. Валерий Лидин заверил, что возьмет этот вопрос на контроль.

Непосредственно во время приема он поручил начальнику юридического управления аппарата Законодательного собрания Пензенской области и руководителю общественной приемной вникнуть в положение дел.

«Постараемся решить в досудебном порядке. Но если придется обратиться в суд, окажем Вам необходимую юридическую помощь», — успокоил он посетительницу приемной.

Еще одно обращение касалось партийного проекта «Единой России» по обустройству детских площадок во дворах. Представитель завода «Атрикс» из Самарской области предложила услуги предприятия, заверив о строгом соответствии продукции стандартам и требованиям безопасности.

Как пояснил Валерий Лидин, компании необходимо подать заявку для участия в конкурсной процедуре.

«Сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство детских площадок в области. Наша задача — за деньги, которые в регион поступят в рамках проекта, построить как можно больше красивых и удобных для детей мест отдыха. Мы будем исходить из пожеланий людей. Все наши требования будут изложены в техническом задании. И если Вы победите в электронных торгах, будем рады с Вами работать», — сказал он, добавив, что установка детских площадок в Пензе и районах области проводится под контролем общественности.

Кроме того, в ходе приема сразу несколько человек высказали идею вернуть ветеранам труда Пензенской области льготу по оплате за пользование стационарным телефоном и других услуг вместо единовременных пособий.

Спикер регионального парламента отметил, что для такого решения нужны веские основания.

«Давайте поступим так, как решит большинство. Сегодня многие пользуются сотовыми телефонами, а его оплата в список льгот не входит. Поэтому ветеранам выгоднее получать единовременную ежемесячную выплату. Но мнение еще раз изучим», — сказал он.

Кроме того, прозвучало предложение, касающееся озеленения микрорайона Заря.

Валерий Лидин подчеркнул, что идея хорошая, однако этот вопрос должен рассматриваться совместно с представителями администрации Пензы.

«Все зависит от плана жилой застройки, поэтому без города не обойтись», — пояснил председатель Законодательного собрания Пензенской области.

Планируется, что все поступившие в ходе приема граждан вопросы будут рассмотрены в течение 30 календарных дней.