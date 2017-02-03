В пензенской библиотеке начнет работу лекториум «Территория неопознанного» Общество Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Лекториум «Территория неопознанного» начнет работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий вторник, 7 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Первая встреча будет посвящена теме «Тайны и загадки камней». Ее проведет доктор философских наук, профессор Пензенского государственного технологического университета, вице-президент международной уфологической ассоциации стран СНГ Сергей Волков. Ожидается, что слушатели узнают мифы и легенды о мегалитах, познакомятся с сакральными свойствами менгиров и кромлехов. Кроме того, Сергей Волков расскажет о следах ледникового периода на территории Пензенской области, сообщается на сайте библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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