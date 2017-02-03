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В Пензе два семиклассника пришли в школу пьяными, одного госпитализировали с отравлением

13:17 | 03.02.2017 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Два семиклассника в Пензе пришли на занятия в школу, номер которой пока не сообщается, в состоянии алкогольного опьянения, одному из них потребовалась госпитализация из-за отравления.

В Пензе два семиклассника пришли в школу пьяными, одного госпитализировали с отравлением

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как только подростки переступили порог учебного заведения, педагоги обратили внимание на их странное поведение и отвели в медицинский кабинет. Руководство школы сразу же сообщило о случившемся в полицию. Медсестра после осмотра детей вызвала для них скорую помощь. Медики зафиксировали состояние опьянения у обоих подростков. Одного из них госпитализировали с отравлением алкоголем. Другого забрали из школы законные представители», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области в пятницу, 3 февраля.

В ведомстве уточнили, что перед уроками школьники зашли в гости к своей однокласснице, обнаружили в квартире бутылку крепкого алкогольного напитка и вдвоем распили ее, после чего отправились на занятия.

«Поскольку подросткам 13 лет, и они не достигли возраста привлечения к административной ответственности, протоколы составлены в отношении их родителей. В настоящее время решается вопрос о постановке школьников на учет подразделения по делам несовершеннолетних», — добавили в полиции.
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