В Пензе начал работу фестиваль «Открытый мир библиотек» Общество

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. XII книжный фестиваль «Открытый мир библиотек», посвященный Году экологии в России, начал работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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Как сообщил перед официальным открытием мероприятия ученый секретарь учреждения, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов, в рамках фестиваля библиотекари из районов Пензенской области представят творческие работы по направлениям «Экопроект», «Экоплакат» и «Экоролик».

«В различных вариантах будет поднята проблема взаимодействия человека и природы — одна из самых важных и актуальных сегодня. В рамках фестиваля проводится конкурс на лучшую творческую работу, посвященную памяти Николая Андреевича Панова — первого библиотекаря Лермонтовки. Он будет продолжаться несколько месяцев, а завершится […] в День библиотек: 27 мая будет объявлен победитель этого конкурса», — сказал он.

Уже в ходе церемония открытия фестиваля Дмитрий Мурашов подчеркнул, что все люди понимают необходимость сохранения природы, однако на первый план все же выходит эго человека, когда дело доходит до личных интересов.

«По этой линии во взаимодействии человека и природы скрывается очень много вопросов, […] и наш фестиваль — это та площадка, где будут даны ответы на эти вопросы. Естественно, они не будут окончательными, потому что мне представляется, что и человек, и природа это одна из тех вечных тем, которые можно и нужно обсуждать всегда», — пояснил он.

После этого участникам фестиваля был продемонстрировал видеоролик по экранизациям русской и мировой классики «Природе нужен человек».

Затем были озвучены два доклада. Так, старший преподаватель кафедры географии факультета физико-математических и естественных наук педагогического института ПГУ Наталья Алексеева рассказала об особо охраняемых природных территориях Пензенской области, а руководитель проектов по экологическому просвещению пензенского отделения общественной организации «ЭКА» Дарья Богданова осветила современные проблемы экологии.