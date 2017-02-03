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Кинологи УФСИН провели для пензенских школьников показательное занятие с собаками

14:40 | 03.02.2017 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники кинологической службы УФСИН России по Пензенской области провели для школьников показательное занятие с собаками в рамках декады профориентации «Выбирая профессию, выбираем будущее».

Кинологи УФСИН провели для пензенских школьников показательное занятие с собаками

Фото: 58.fsin.su

Практической части предшествовала небольшая лекция в областной библиотеке для детей и юношества. Сотрудники ведомства показали ребятам фильм о работе собак, рассказав им о том, что значит быть кинологом, какими основными качествами должен обладать человек, решивший посвятить себя этой профессии, а также что нужно делать, чтобы собака выросла послушной и выполняла все команды.

После этого дети отправились на кинодром регионального управления ФСИН России.

Данную акцию сотрудники кинологической службы проводят для школьников ежегодно.

«С ними мы давние друзья. Наверное, уже лет 7 или 8 сотрудничаем. Их специальность пользуется большим спросом у ребят. Желающих встретиться с кинологами очень много, потому что животных все любят. Как правило, дети задают очень много вопросов и всегда радуются, когда их знакомят с работой собак», — отметила психолог областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шашкова.

В этот раз зрителями и участниками показательного занятия стали учащиеся 8–9 классов лингвистической гимназии №6 и лицея современных технологий управления №2.

Начальник кинологической службы УФСИН России по Пензенской области Дмитрий Тюпаев подчеркнул, что мероприятие вызвало у школьников огромный интерес.

Фото: 58.fsin.su

«Когда дети вживую видят работу кинолога, работу собак это, конечно, им больше нравится, нежели если они об этом узнали бы, к примеру, из Интернета. Мы показали работу по спецкурсу — это обыск местности, автотранспорта, выборка человека и вещи, обыск багажа. Продемонстрировали преодоление собакой полосы препятствий, а также элементы общего курса послушания», — уточнил он.

Дмитрий Тюпаев выразил надежду, что в будущем кто-нибудь из ребят, посетивших показательное занятие, обязательно выберет профессию кинолога, сообщает пресс-служба ведомства.
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