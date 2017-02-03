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Люди являются главной ценностью Пензенской области — Иван Белозерцев

18:35 | 03.02.2017 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Главная ценность и гордость Пензенской области — ее жители. Такое мнение выразил глава региона Иван Белозерцев ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 78-летию со дня образования Пензенской области, которое состоялось в губернаторском доме в пятницу, 3 февраля.

Люди являются главной ценностью Пензенской области — Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«78 лет назад наш регион стал самостоятельным, что позвонило ему динамично развиваться, пополняя копилку успехов новыми достижениями своих жителей. Люди действительно, как правильно было сказано, всегда были и остаются главной ценностью нашего Сурского края. Именно люди составляют его славу и гордость. Имена сотен и тысяч уроженцев Пензенской области золотыми буквами вписаны в летопись великой истории российского государства и мировую историю, нашу историю, историю Сурского края», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, Пензенская область демонстрирует положительную динамику развития.

«Мы открываем новые производства, реализуем крупные инвестиционные проекты в различных сферах экономики. […] Я знаю и верю, что те задачи, которые перед нами стоят, во всех сферах жизнедеятельности вместе с вами, вместе с руководителями, с нашими гражданами мы в состоянии успешно решить», — отметил Иван Белозерцев.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поименно вспомнил тех, кто в разные времена прославлял регион, и добавил, что сложившиеся традиции теперь продолжает новое поколение.

«Сегодня этот праздник является еще одним подтверждением уважения славных традиций наших жителей и тружеников. И это является хорошей основой для единения и сплочения нас вокруг той политики, которая сегодня проводится по возрождению сельского хозяйства, промышленности и других отраслей народного хозяйства», — сказал он.

В рамках торжественного мероприятия было организовано несколько выставок, в том числе «Дорогие мои земляки», на которой представлены снимки известных уроженцев Пензенской области, а также экспозиция работ пензенских художников и фотографов.

Кроме того, в губернаторском доме был организован литературно-поэтический марафон, который стартовал со стихотворения Матрены Смирновой «Пройдись по пензенскому краю». Его прочли Иван Белозерцев, Валерий Лидин и начальник управления культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова. Затем эстафета была передана собравшимся в зале: все желающие могли прочитать любимые стихотворения, посвященные родному краю.

Завершилось торжественное мероприятие общей фотографией на память.
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