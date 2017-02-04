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Виктор Кувайцев поздравил жителей региона с 78-й годовщиной образования Пензенской области

09:20 | 04.02.2017 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей региона с 78-й годовщиной образования области, которая отмечается в субботу, 4 февраля.

Виктор Кувайцев поздравил жителей региона с 78-й годовщиной образования Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенская земля всегда славилась своей самобытной историей, неповторимой красотой, но главное ее богатство — это люди, отдающие свои силы, талант и знания ради процветания родного края. Наши великие земляки, ставшие гордостью России, и в мирные времена, и в годы военных испытаний всегда верно служили Отчизне», — отметил глава администрации города.

Он добавил, что в настоящее время регион обладает богатейшим потенциалом и инвестиционными возможностями.

«Вместе мы будем работать над тем, чтобы реализовать их», — подчеркнул мэр.

Виктор Кувайцев пожелал региону дальнейшего успешного развития, а всем его жителям — мира, счастья, доброго здоровья, благополучия, новых трудовых свершений и успехов во всех начинаниях, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

4 февраля 1939 года указом президиума Верховного совета СССР была образована Пензенская область. До этого времени Пенза являлась районным центром Тамбовской области.

При образовании Пензенской области в ее состав были включены: из Тамбовской области — город Пенза, Башмаковский, Беднодемьяновский, Бессоновский, Больше-Вьясский, Голицынский, Головинщинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Керенский, Кондольский, Лунинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижне-Ломовский, Пачелмский, Поимский, Свищевский, Соседский, Телегинский, Терновский, Чембарский и Шемышейский районы; из Куйбышевской области — Барановский, Камешкирский, Кузнецкий, Литвиновский, Неверкинский, Николаевский, Николо-Пестровский районы; из Саратовской области — Бековский, Даниловский, Колышлейский, Лопатинский, Мало-Сердобинский, Сердобский, Тамалинский районы.

19 января 1943 года Барановский и Николаевский районы перешли в состав вновь образуемой Ульяновской области.
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