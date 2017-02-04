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Валерий Лидин поздравил пензенцев с 78-й годовщиной образования региона

10:16 | 04.02.2017 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин поздравил жителей с очередной годовщиной образования региона.

Валерий Лидин поздравил пензенцев с 78-й годовщиной образования региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенской области — 78 лет. Для человека — почтенный возраст, а для региона — самый расцвет и начало пути. И мы идем по нему, сохраняя все традиции, которыми богата наша пензенская земля. Главное богатство Сурского края — это люди, работящие, талантливые и неравнодушные к судьбе родного региона. Именно они делают все для поступательного развития и процветания Пензенской области», — отметил спикер регионального парламента.

Он выразил уверенность в том, что общими усилиями будут преодолены все возможные трудности и регион будет богатым и благополучным.

«Поздравляю всех нас с праздником! Желаю здоровья, счастья, стабильности и мирного неба над головой!» — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания.
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