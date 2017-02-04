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Пензенское правительство распределило 120 млн. рублей субсидий на детский отдых

11:57 | 04.02.2017 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Муниципальные районы и городские округа Пензенской области получат субсидии в объеме свыше 120 млн. рублей на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в 2017 году. Распределение средств утверждено постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенское правительство распределило 120 млн. рублей субсидий на детский отдых

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», 37,5 млн. рублей предусмотрено на организацию отдыха школьников в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Для Пензы предусмотрена субсидия в размере около 9,8 млн. рублей, для Заречного — почти 2 млн. рублей, для Кузнецка — 3,4 млн. рублей.

На организацию отдыха учащихся в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях будет направлено 58,8 млн. рублей. В том числе Пенза получит субсидию в размере 38 млн. рублей, Заречный — свыше 5 млн. рублей, Кузнецк — 4 млн. рублей.

Кроме того, более 24 млн. рублей заложено на организацию работы лагерей труда и отдыха круглосуточного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций. Субсидии на эти цели получат все 27 районов Пензенской области.
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