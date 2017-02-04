В Пензе посетителям зоомагазинов предложат купить товары для бездомных кошек и собак Общество

Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» планирует установить в нескольких зоомагазинах боксы, в которые все желающие смогут опустить только что купленные товары для кошек и собак, находящихся на передержке. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данная инициатива будет реализована в рамках программы «Помощь передержкам», предусматривающей предоставление кормов, ветеринарных препаратов и зоотоваров в период поиска новых хозяев для питомцев.

С 2016 года к ней присоединился фонд развития социальных инициатив «В будущее».

Ожидается, что для повышения эффективности реализации программы на новом сайте фонда будет создан специальный раздел, благодаря которому жертвователи смогут делиться товарами для животных.