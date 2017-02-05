15:10:47 Воскресенье, 5 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Ушел из жизни почетный гражданин Пензы Валентин Волков

11:19 | 05.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Почетный гражданин Пензы Валентин Волков скончался на 91-м году жизни.

Ушел из жизни почетный гражданин Пензы Валентин Волков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Свои соболезнования родным и близким Валентина Волкова выразили мэр Пензы Виктор Кувайцев и сотрудники администрации города.

«Валентин Волков внес большой вклад в развитие нашего города, и, в первую очередь, в совершенствование научно-исследовательского института физических измерений. Преданность своей работе снискала уважение и любовь всех, кому довелось трудиться вместе с этим замечательным человеком, талантливым и ответственным руководителем. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

Информация о месте и времени прощания в настоящее время уточняется.

Волков Валентин Александрович — почетный гражданин Пензы, директор НИИФИ (1978–1992).

Родился 4 апреля 1926 года в селе Близнецы Петушинского района Владимирской области.

В 1955 окончил вечернее отделение ППИ, а затем — заочную аспирантуру при НИИ авиации промышленности.

С 1947 по 1967 годы работал на заводе «Электроавтомат».

С 1967 года был директором филиала пензенского НИИ измерительной техники.

С 1978 по 1992 годы занимал должность директора НИИФИ.

Внес вклад в разработку и производство аппаратуры для космического комплекса «Энергия-Буран» и других космических объектов.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, медалями, почетным знаком «Ветеран космонавтики России».

С 31 марта 2006 года — почетный гражданин города Пензы.

Лауреат государственной премии СССР, член-корреспондент Метрологической академии.

4 апреля 2016 года удостоен почетного знака «Во славу земли Пензенской».
Актуальное
Читайте также
В Шемышейке спасатели отработали действия при утечке газа в многоквартирном доме Надежда Бажина в паре с Кристиной Ильиных завоевала «золото» Кубка России
Вячеслав Беликов избран атаманом Пензенского отдельского казачьего общества В Пензе задержан уроженец Оренбургской области, подозреваемый в серии краж
Денис Айрапетян из Пензы стал шестым на этапе Кубка мира по шорт-треку В Пензе пенсионерка лишилась 150 тыс. рублей, пытаясь сдать половину комнаты в аренду
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама