Ушел из жизни почетный гражданин Пензы Валентин Волков Общество

Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Почетный гражданин Пензы Валентин Волков скончался на 91-м году жизни.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Свои соболезнования родным и близким Валентина Волкова выразили мэр Пензы Виктор Кувайцев и сотрудники администрации города.

«Валентин Волков внес большой вклад в развитие нашего города, и, в первую очередь, в совершенствование научно-исследовательского института физических измерений. Преданность своей работе снискала уважение и любовь всех, кому довелось трудиться вместе с этим замечательным человеком, талантливым и ответственным руководителем. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

Информация о месте и времени прощания в настоящее время уточняется.

Волков Валентин Александрович — почетный гражданин Пензы, директор НИИФИ (1978–1992).

Родился 4 апреля 1926 года в селе Близнецы Петушинского района Владимирской области.

В 1955 окончил вечернее отделение ППИ, а затем — заочную аспирантуру при НИИ авиации промышленности.

С 1947 по 1967 годы работал на заводе «Электроавтомат».

С 1967 года был директором филиала пензенского НИИ измерительной техники.

С 1978 по 1992 годы занимал должность директора НИИФИ.

Внес вклад в разработку и производство аппаратуры для космического комплекса «Энергия-Буран» и других космических объектов.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, медалями, почетным знаком «Ветеран космонавтики России».

С 31 марта 2006 года — почетный гражданин города Пензы.

Лауреат государственной премии СССР, член-корреспондент Метрологической академии.

4 апреля 2016 года удостоен почетного знака «Во славу земли Пензенской».