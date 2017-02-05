В Шемышейке спасатели отработали действия при утечке газа в многоквартирном доме Общество

Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Спасатели отработали действия по ликвидации возможных аварий, связанных с утечкой газа в многоквартирных домах, в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области.

Фото: 58.mchs.ru

«Согласно легенде учений обнаружена утечка газа в одном из подъездов по улице Свердлова. Информация направлена во все службы жизнеобеспечения, которые в кратчайшие сроки прибывают на место условного происшествия и ликвидируют его последствия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в рамках учений специалисты шемышейского газового эксплуатационного участка провели необходимые замеры уровня загазованности в подъездах.

«По завершению учений проведено совещание и разбор действий взаимодействующих служб. Рабочей группой комиссии по чрезвычайным ситуациями и обеспечению пожарной безопасности района отмечено, что действия служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС позволяет вовремя отреагировать на происшествие», — добавили в управлении.