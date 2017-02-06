В Пензе в рамках акции «Антиклерикализм» прошли одиночные пикеты Общество

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Активисты молодежной общественной организации «Поколение нового времени» провели одиночные пикеты у здания епархиального управления в Пензе в рамках акции «Антиклерикализм» в минувшее воскресенье, 5 февраля.

Фото: «Поколение нового времени»

Мероприятие было приурочено к 99-летию со дня принятия декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Активисты выступили против передачи музеев и другого недвижимого имущества Русской православной церкви. Данная тема оказалась в центре пристального внимания общественности после того, как власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор РПЦ.

В руках участники одиночного пикета держали плакаты «Попы — прислужники капитала!» и «Попы, руки прочь от Исаакиевского собора!»

«Активисты ПНВ присоединились к всероссийской акции «Антиклерикализм-2017», чтобы выразить солидарность своим идейным товарищам и многочисленным жителям Северной столицы, которые борются за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника. В нашем городе мы тоже наблюдаем неприемлемую для светского государства ситуацию, при которой местные власти очень активно помогают решать финансово-имущественные проблемы церкви. Совсем вопиющим «перегибом» дружеского сближения власти и церкви стала их совместная инициатива, озвученная в прошлом году, по установке на Советской площади памятника жертвам гражданской войны и репрессий», — прокомментировал председатель совета «Поколения нового времени» Иван Финогеев.

Он добавил, что акцию «Антиклерикализм» в Пензе планируется сделать ежегодной.

Как сообщили ИА «PenzaNews» активисты, за время проведения одиночных пикетов из здания епархиального управления к ним никто не вышел.

Антиклерикализм — движение, направленное против религиозных организаций и духовенства в целом, а также религиозной власти в политической, экономической и культурной областях, в сфере науки и образования.