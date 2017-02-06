В Заречном стартует благотворительный проект «Лавка добра» Общество

Заречный, 6 февраля 2017. PenzaNews. Фонд поддержки городских инициатив Заречного Пензенской области выступил организатором благотворительного проекта «Лавка добра».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В его рамках жители города смогут передать новым хозяевам вещи, которые стали ненужны в силу разных обстоятельств. Например, они были приобретены без особой надобности или вышли из моды. При этом вещи должны быть в хорошем состоянии.

В «Лавке добра» будет приниматься не только одежда, но и игрушки, электронная, бытовая техника, посуда, спортивный инвентарь и книги.

Все поступившие вещи волонтеры будут разбирать по категориям. Так, «хорошие» они будут приводить в товарный вид и присваивать им рекомендуемую сумму пожертвования; «неплохие» — бесплатно отдавать нуждающимся или мастерам для создания новых вещей. Все остальное будет сдаваться на переработку.

Участники акции взамен получат специальный купон «Спасибо». Он даст право на скидку на любой товар магазина «Лавка добра» в сумме от 100 рублей.

Как сообщается на сайте пензенского фонда «Гражданский Союз», «Лавка добра» будет действовать с 18 февраля по субботам и воскресеньям с 11.00 до 15.00 по адресу: Заречный, улица Комсомольская, 1, офис №321.

Все желающие оказать помощь также могут оставить заявку по телефону: +7 (8412) 74-22-33, и волонтеры сами заберут вещи.