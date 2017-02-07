Суд обязал мэрию Пензы оформить землю под Ахунским кладбищем Общество

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Решение суда, согласно которому администрация Пензы обязана до 31 декабря 2018 года осуществить предусмотренные законодательством действия по отводу, межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, расположенного под Ахунским кладбищем, вступило в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, с иском в защиту неопределенного круга лиц обратился прокурор.

«Он указал, что 15 июня 2016 года была проведена проверка исполнения земельного законодательства на Ахунском кладбище. Установлено, что несколько могил находятся за пределами территории кладбища — на улице Кордон Студеный, 55», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что постановлением администрации Пензы от 15 марта 2005 года городские леса были переданы в ведение муниципального образования.

«В соответствии с планом лесонасаждений, по границе расположения кладбища в микрорайоне Ахуны проходят городские леса. В ходе проверки установлено, что земельный участок, на котором находится кладбище, администрацией Пензы на кадастровый учет не поставлен, его границы не определены, межевание не проводилось», — отметила Наталья Быченкова.

По ее словам, представитель МУП «Спецбюро» в суде подтвердил, что по настоящее время на Ахунском кладбище осуществляются захоронения, а также тот факт, что со стороны Золотаревки ограждение отсутствует.

«Он указал, что кладбище было создано примерно в 1950-х годах, однако каких-либо землеотводных документов не сохранилось. Провести разграничение границ между кладбищем и городскими лесами фактически невозможно, поскольку по территории самого кладбища расположены сосны и другие лесные культуры», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что мэрия не приняла соответствующих мер по оформлению занятой кладбищем земли в муниципальную собственность, в связи с чем услуга по предоставлению гражданам участков на данном кладбище для захоронения осуществляется без законных полномочий.

«Не согласившись с решением Железнодорожного районного суда Пензы от 23 ноября 2016 года, ответчик подал жалобу, которая апелляционной инстанцией областного суда оставлена без удовлетворения», — резюмировала Наталья Быченкова.