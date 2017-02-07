На трассе под Пензой развернут мобильный пункт обогрева Общество

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Мобильный пункт обогрева развернут силами главного управления МЧС России по Пензенской области на федеральной трассе М5 «Урал» в районе пересечения с автодорогой «Саратов — Нижний Новгород» в связи с резким понижением температуры воздуха.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работы были проведены в ночь на вторник, 7 февраля.

Пункт обогрева включает в себя палатку, оборудованную тепловыми пушками. Здесь располагается столовая, где можно согреться горячим чаем, а также зарядить мобильные телефоны.

Одновременно пункт может принять до 20 человек.

Поблизости находятся автомобиль повышенной проходимости, аварийно-спасательная машина, снегоходы и квадроцикл. Несут дежурство спасатели.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, органы управления и силы постоянной готовности приведены в режим функционирования «Повышенная готовность».