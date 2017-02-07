Месячник по профилактике детского травматизма на дорогах стартовал в Пензенской области Общество

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма стартовал в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, в течение февраля будут проводиться мероприятия, направленные на снижение аварийности и принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности юны пешеходов и пассажиров.

«В январе 2017 года на территории Пензенской области зарегистрировано восемь ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых девять детей получили ранения», — отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что родители должны ежедневно напоминать детям правила дорожного движения и рассказывать, как вести себя на дороге в той или иной ситуации.

«При перевозке детей необходимо пользоваться удерживающими устройствами и ремнями безопасности», — сказали в отделе пропаганды.

В рамках месячника сотрудники Госавтоинспекции обратились ко взрослым участникам дорожного движения.

«Уважаемые взрослые пешеходы, водители и пассажиры, вы главный пример для наших детей. Будьте аккуратны на дорогах, так как дети смотрят за вашим поведением и перенимают его. Легкомысленное отношение к правилам дорожного движения и игнорирование транспортной дисциплины приводят к трагическим последствиям», — отметили в ведомстве.