Маршрут №130 свяжет «Арбековскую заставу» и «Спутник» с 20 февраля Общество

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Маршрут регулярных перевозок №130 свяжет пензенский микрорайон «Арбековская застава» и город «Спутник» с понедельника, 20 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

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«Планируемые к использованию на маршруте автобусы будут соответствовать требованиям по перевозке маломобильных групп населения, оснащены мониторами, отопителем салона, независимым от работы двигателя, голосовым или текстовым автоинформатором. Шесть единиц автобусов будут работать на компримированном природном газе», — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что всего на маршруте №130 будет работать 16 автобусов большого класса.

Перевозчик был выбран по итогам конкурса, состоявшегося 3 февраля.