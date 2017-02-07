23:01:12 Вторник, 7 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Маршрут №130 свяжет «Арбековскую заставу» и «Спутник» с 20 февраля

19:14 | 07.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Маршрут регулярных перевозок №130 свяжет пензенский микрорайон «Арбековская застава» и город «Спутник» с понедельника, 20 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Маршрут №130 свяжет «Арбековскую заставу» и «Спутник» с 20 февраля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Планируемые к использованию на маршруте автобусы будут соответствовать требованиям по перевозке маломобильных групп населения, оснащены мониторами, отопителем салона, независимым от работы двигателя, голосовым или текстовым автоинформатором. Шесть единиц автобусов будут работать на компримированном природном газе», — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что всего на маршруте №130 будет работать 16 автобусов большого класса.

Перевозчик был выбран по итогам конкурса, состоявшегося 3 февраля.
Актуальное
Читайте также
Девять педагогов поборются за победу в конкурсе «Сердце отдаю детям» в Пензе Месячник по профилактике детского травматизма на дорогах стартовал в Пензенской области
«Сварог» лишится контракта после поставки в больницы Пензы некачественного масла В Нижнем Ломове водитель осужден за смерть пассажира, вылетевшего через стекло
Более 1,5 тонн санкционных фруктов уничтожено в Пензенской области в 2016 году В Бессоновке мужчина оштрафован на 4 тыс. рублей за употребление спайса
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама